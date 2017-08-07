ألمانيا: إجلاء ألاف الأشخاص لإبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية

دوسلدورف - (د ب أ)

أعلن متحدث باسم سلطات مدينة دوسلدورف مساء اليوم الاثنين أن نحو 2300 شخص سيضطرون صباح غد الثلاثاء، إلى مغادرة مساكنهم في المدينة الواقعة غربي ألمانيا لإبطال مفعول قنبلة قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وأضاف المتحدث أن السلطات ستطالب أيضا 4400 شخص آخرين بالبقاء داخل منازلهم وعدم الوقوف في الهواء الطلق، خلال هذه العملية.

تجدر الإشارة إلى أن دارا لرعاية المسنين من بين المنازل الخاضعة لعمليات الإخلاء، حيث سيضطر نحو 80 شخصا من نزلاء الدار إلى التوجه إلى أبنية أخرى.

ويبلغ وزن القنبلة ربع طن، وكان قد تم العثور عليها بعد ظهر اليوم أثناء أعمال بناء في حي ديريندورف، ومن المنتظر أن يتم إبطال مفعولها في الساعة الحادية عشرة من صباح غد، وستقوم السلطات بإخطار سكان المنطقة المعنيين بالتعليمات عبر مكبرات صوت بدءا من الساعة الثامنة صباحا.

وتنصح سلطات المدينة والشرطة، قائدي السيارات، بالابتعاد على نطاق واسع عن المنطقة، كما تم إغلاق شوارع وتأثرت حركة القطارات الداخلية بهذه الإجراءات.