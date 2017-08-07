السبسي: تونس تساند كل ما يتفق عليه الليبيون ويؤدي للاستقرار

طرابلس /تونس - (د ب أ)

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع المسؤولين في تونس، على وضع الخطوط العريضة لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين.

وجاء الاتفاق خلال الزيارة الرسمية للسراج على رأس وفد رفيع المستوى إلى الجمهورية التونسية، والتي التقى خلالها مع كل من الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد،بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقالت المكتب إن محادثات السراج مع الرئيس التونسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين "الشقيقين" وسبل تطويرها، كما أطلع السراج الرئيس السبسي على تطورات الوضع السياسي في ليبيا،وفقا لموقع "بوابة الوسط".

وأضاف المكتب الإعلامي أن الرئيس السبسي أكد خلال اللقاء "على مساندة تونس لكل ما يتفق عليه الليبيون ويؤدي إلى استقرار البلاد، ناصحًا بعدم التفريط في الاتفاق السياسي للانطلاق نحو توافق يجمع الليبيين دون إقصاء".

وتابع المكتب أن السراج تحدث مع السبسي عن خارطة الطريق التي طرحها للخروج من حالة الجمود والتردي وانسداد الأفق السياسي التي سادت الفترات الأخيرة، وعن بيان باريس الذي تضمن قواسم عديدة مشتركة مع ما طرحه.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال اللقاء مع السراج أن حكومته تعتزم إعادة فتح القنصلية التونسية في العاصمة طرابلس خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كانت تونس قد اغلقت، في يونيو عام، 2015 قنصليتها في طرابلس، وذلك إثر الإفراج عن كل الدبلوماسيين العشرة المخطوفين في ليبيا.