استعدادات أوغندية تحسبًا لموجات نزوح عقب الانتخابات الرئاسة في كينيا

كمبالا - (أ ش أ):

بدأ الصليب الأحمر الأوغندي، في إعداد سجلات بأسماء المواطنين الفارين من كينيا إلى أوغندا تحسبا لوقوع أعمال عنف خلال الانتخابات الرئاسية الكينية التي تبدأ، غدًا الثلاثاء.

وذكر راديو "صوت أمريكا" - في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية - أن المتحدث باسم الصليب الأحمر في كمبالا أعلن في هذا الصدد اعتزامه إقامة مناطق استقبال للنازحين الكينيين في بلدتي "بوسايا" و"تورورو" الواقعتين على الحدود الكينية/الأوغندية.

ويتوقع المراقبون أن تشهد كينيا انتخابات ساخنة للغاية بين أبرز المرشحين وهما الرئيس الحالي اوهورو كينياتا ومرشح المعارضة رايلا اودينجا، والتي يمكن أن تعيد إلى الأذهان أعمال العنف التي شهدتها البلاد عام 2007 والتي أسفرت -آنذاك- عن مصرع أكثر من ألف شخص وتشريد نحو نصف مليون آخرين.