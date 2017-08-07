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استعدادات أوغندية تحسبًا لموجات نزوح عقب الانتخابات الرئاسة في كينيا

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مصراوي Masrawy

استعدادات أوغندية تحسبًا لموجات نزوح عقب الانتخابات الرئاسة في كينيا

09:38 م الإثنين 07 أغسطس 2017

استعدادات أوغندية تحسبًا لموجات نزوح عقب الانتخابات الرئاسة في كينيا

الانتخابات الرئاسة في كينيا

كمبالا - (أ ش أ):
بدأ الصليب الأحمر الأوغندي، في إعداد سجلات بأسماء المواطنين الفارين من كينيا إلى أوغندا تحسبا لوقوع أعمال عنف خلال الانتخابات الرئاسية الكينية التي تبدأ، غدًا الثلاثاء.

وذكر راديو "صوت أمريكا" - في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية - أن المتحدث باسم الصليب الأحمر في كمبالا أعلن في هذا الصدد اعتزامه إقامة مناطق استقبال للنازحين الكينيين في بلدتي "بوسايا" و"تورورو" الواقعتين على الحدود الكينية/الأوغندية.

ويتوقع المراقبون أن تشهد كينيا انتخابات ساخنة للغاية بين أبرز المرشحين وهما الرئيس الحالي اوهورو كينياتا ومرشح المعارضة رايلا اودينجا، والتي يمكن أن تعيد إلى الأذهان أعمال العنف التي شهدتها البلاد عام 2007 والتي أسفرت -آنذاك- عن مصرع أكثر من ألف شخص وتشريد نحو نصف مليون آخرين.

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