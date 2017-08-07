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الدفاع الليتوانية: مقاتلات "الناتو" تعترض الطائرات الروسية 8 مرات خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

الدفاع الليتوانية: مقاتلات "الناتو" تعترض الطائرات الروسية 8 مرات خلال أسبوع

09:35 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مقاتلات

فيلنيوس - (أ ش أ):

أفادت وزارة الدفاع في ليتوانيا، بأن بعض مقاتلات حلف الناتو المتمركزة في دول البلطيق رافقت 8 مرات خلال أسبوع واحد، الطائرات الروسية فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة نقلته قناة (سكاي نيوز) ، اليوم الإثنين: "في الفترة من 31 يوليو إلى 6 أغسطس، قامت مقاتلات تابعة لحلف الناتو من المجموعة التي تنفذ مهمة البوليس الجوي في دول البلطيق، بالإقلاع 8 مرات والتحليق فوق المياه الدولية لبحر البلطيق لتحديد ومرافقة الطائرات الروسية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مرارًا وتكرارًا أن جميع الطلعات الجوية التي تنفذها طائراتها الحربية تجري وفقًا للقواعد الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

يذكر أن مهمة الشرطة الجوية في ليتوانيا تنفذ منذ بداية مايو الماضي بواسطة 4 مقاتلات (F-16) فالكون تابعة لسلاح الجو البولندي.

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