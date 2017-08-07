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وزير يمني: غدًا.. انطلاق فعاليات إعادة الإعمار في عدن

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مصراوي Masrawy

وزير يمني: غدًا.. انطلاق فعاليات إعادة الإعمار في عدن

09:32 م الإثنين 07 أغسطس 2017

وزير يمني: غدًا.. انطلاق فعاليات إعادة الإعمار في عدن

وزير الأشغال العامة والطرق اليمني معين عبد الملك

صنعاء - (أ ش أ):

أعلن وزير الأشغال العامة والطرق اليمني معين عبد الملك، أن غد الثلاثاء، ستنطلق فعاليات إعادة ما دمرته الحرب التي خلفها المتمردون الحوثيون في عدن.

وقال عبد الملك - في تصريح نقلته قناة (العربية) ، الإثنين: "إن ستبدأ في إعادة ترميم وبناء 1221 منزلا كمرحلة أولى بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى إعادة ترميم وبناء المنشآت الحكومية والخدمية المتضررة بتكلفة تفوق 34 مليون دولار، كما تعمل الحكومة بشكل متسارع لإزالة آثار الحرب"، مشيرًا إلى أن البلاد ستشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة افتتاح العديد من مشاريع الإعمار.

وأوضح الوزير اليمني أن جهود إعادة الإعمار في عدن وحدها تحتاج إلى مبالغ طائلة تسعى الحكومة إلى ضخها بالتنسيق مع دول التحالف العربي والمجتمع الدولي وجميع الشركاء الدوليين.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن رصدت أكثر من 20 نوعًا من الانتهاكات ونحو 17 ألفًا و123 حالة وقعت في البلاد جراء انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

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