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شقيقة المتهم بذبح سياح الغردقة: «أخويا بريء ومش عارفين نوصله»

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شقيقة المتهم بذبح سياح الغردقة: «أخويا بريء ومش عارفين نوصله» شقيقة المتهم بذبح سياح الغردقة: «أخويا بريء ومش عارفين نوصله»

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

قالت مروة شعبان، شقيقة الشاب عبدالرحمن المتهم بطعن 6 سائحات في الغردقة، بأنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى مكان حبسه، نافية استطاعتهم زيارته منذ القبض عليه في 14 يوليو الماضي بالبحر الأحمر. 

وتتهم الأجهزة الأمنية عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن بدوى أبوقورة، من قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين، ويبلغ من العمر 27 سنة، بالتورط في واقعة مقتل سائحتين وإصابة آخرين بالغردقة منتصف الشهر الماضي. 

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ونفت شقيقة عبدالرحمن خلال تصريحات لـ"التحرير"، اليوم الاثنين، أن يكون شقيقها يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية، مضيفة: «أخويا مش مجنون ومقتلش حد»، ورجحت وجود خطأ في القضية ربما تكشفه التحقيقات فيما بعد.

وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بإيداع عبد الرحمن بمستشفى الأمراض العقلية بالعباسية 45 يومًا للتأكد من سلامة قواه العقلية.

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التحرير

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