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زيدان: لا أهتم باستفزازات مورينيو

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زيدان: لا أهتم باستفزازات مورينيو زيدان: لا أهتم باستفزازات مورينيو

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علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بشان مشاركة جناح الملكي جاريث بيل في مواجهة الفريقين بالسوبر الأوروبي، مشيرًا إلى أنه لا يهتم بهذا الكلام.

مورينيو، أكد في مؤتمره الصحفي الأخير، أنه مهتم بالحصول على خدمات النجم الويلزي، مضيفًا أنه يجب عليه عدم المشاركة في اللقاء إذا كان قريبًا من الرحيل عن نادي العاصمة الإسبانية.

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وأوضح زيدان، أن «بيل» يتدرب مع الفريق بشكل قوي في فترة الاعداد، وأنه لا يهتم بما قاله مورينيو عن اللاعب لأنها يعتبرها تصريحات استفزازية، وما يهمه فقط هو ما سيقدمه فريقه في السوبر.

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