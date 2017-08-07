نواب برلمانيون: وجهنا رسالة احتجاج تجاه تحذيرات أمريكا لرعاياها بالقاهرة

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استقبل عدد من أعضاء مجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، اليوم، الإثنين، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى القاهرة توماس جولدبيرجر، بناء على طلبه، بمقر مجلس النواب، في ضوء الخطاب الموجه من أعضاء البرلمان المصري إلى الكونجرس الأمريكي، احتجاجا على التحذيرات الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة لرعاياها من زيارة مصر واعتبارها دولة غير آمنة، حيث أكد الوفد المصري أن اللقاء شهد توجيه رسالة احتجاج البرلمان المصرى للقائم بأعمال السفير الأمريكى والتعبير عن امتعاض الشعب المصرى من هذه التحذيرات.

وقال بيان رسمي، صادر عن لجنة الإعلام، بمجلس النواب، فإن ممثل السفير الأمريكي أكد خلال اللقاء أن البيان الأخير بشأن تحذير رعايا الولايات المتحدة من زيارة مصر، لم يكن دقيقا في صياغته، علاوة على أنه لم يكن هناك تنسيق مع الحكومة المصرية قبل إصدار التحذيرات، مشيرا إلى أنه سيبلغ الإدارة الأمريكية بذلك.

وأوضح البيان أن النواب أكدوا خلال اللقاء، أن توقيت البيان الأمريكي ترك أثرا في نفوس المواطنين المصريين، خاصة في ظل ما تواجهه مصر في حربها مع الإرهاب، وأن ذلك يحتاج إلى دعم أمريكي وليس إصدار تحذيرات من شأنها التأثير سلبا على القاهرة.

وشدد النواب على أن مثل هذه التحذيرات تؤدي إلى الإضرار بالعاملين في السياحة المصرية، وتؤثر سلبا على الاستثمار في مصر، وتسيء لصورة مصر مع دول أخرى.

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وقال النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللقاء تم برئاسة النائب أسامة هيكل وبحضور النواب داليا يوسف، وكريم دويش، وآمنة نصير، وانجي فهيم ومحمد السلاب، وياسمين أبو طالب، ومحمد زكريا محى الدين، وسوزى رفلة.

ولفت إلي أن اللقاء شهد توجيه رسالة احتجاج البرلمان المصرى للقائم بأعمال السفير الأمريكى والتعبير عن امتعاض الشعب المصرى من هذه التحذيرات، وتداعياتها على العلاقات المصرية الأمريكية.

وأشار الخولي إلي أن جولدبرجر أكد أنه سينقل هذه الرسالة لواشنطن، وأن البيان الصادر بالتحذيرات من الجانب الأمريكي قد يكون غير موفق فى بعض المصطلحات المستخدمة بالإضافة إلى تأكيده على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وأن هذه العلاقة تتسم بالاستراتيجية كما أعرب عن تتطلعه لتبادل الزيارات بين مجلس النواب المصرى والكونجرس الأمريكى خلال الفترة المقبلة.