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الحكومة: لائحة قانون الاستثمار الجديد تحظى بتوافق الجميع

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الحكومة: لائحة قانون الاستثمار الجديد تحظى بتوافق الجميع الحكومة: لائحة قانون الاستثمار الجديد تحظى بتوافق الجميع

التحرير

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت اليوم الإثنين، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، حيث كان يجب أن تحظى بتوافق ليس فقط كل الوزارات والجهات المنوط بها تطبيق هذا القانون، لكن أيضًا أصبحت تحظى بتوافق رجال الأعمال وبعض المستثمرين.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الإثنين، أن القانون لم يجد فيه نقاط خلافية بالمعنى المقصود، ولكن كانت هناك ملاحظات قدمتها بعض الوزارات وتم الأخذ بها، حيث أن القانون يعول عليه كثيرًا في تطوير مناخ الاستثمار في .

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أشار متحدث الوزراء، إلى أنه سيتم عرض القانون على المجلس في الفترة القادمة ثم مجلس الدولة ثم مجلس النواب حتى يتم إقراره.

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التحرير

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