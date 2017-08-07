الدفاع الروسية: سفننا الحربية عادت إلى بحر الشمال

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن مجموعة السفن الحربية التابعة لأسطول الشمال الروسي عادت إلى مياه بحر الشمال متوجهة إلى قواعد تمركزها، بعد مشاركتها في العرض البحري العسكري الذي جرى بمناسبة يوم البحرية.

وأوضحت الوزارة - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن المجموعة تضم الطراد الذري الصاروخي الثقيل "بطرس الأكبر" والطراد الصاروخي "المارشال أوستينوف"، والغواصة النووية الصاروخية العملاقة "دميتري دونسكوي"، فضلًا عن بعض السفن الحربية الأخرى وسفن الدعم والتموين، مضيفة أن مجموعة السفن الحربية المذكورة ستصل إلى قاعدة سيفيرومورسك في 11 أغسطس.

وقال مصدر في الوزارة: "تم وضع مسار مجموعة السفن الحربية الروسية العملاقة بشكل يأخذ في الاعتبار جميع متطلبات سلامة وأمن الملاحة البحرية"، مشيرًا إلى أن أطقم هذه السفن وقياداتها تدربت مرات عديدة على تنفيذ عمليات العبور عبر المضائق والممرات البحرية الضيقة.

يُذكر أن العرض البحري العسكري جرى في بطرسبورج يوم 30، يوليو الماضي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشاركت فيه سفن الأساطيل الروسية الخمسة: بحر البلطيق، والبحر الأسود، والبحر الشمالي، وبحر قزوين، والمحيط الهادئ.