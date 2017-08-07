جرح 10 أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية
جرح 10 أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية
09:12 م الإثنين 07 أغسطس 2017
ارشيفية
إسلام آباد - (أ ش أ):
أعلنت الشرطة الباكستانية، أن انفجارا وقع فى مدينة "لاهور" شرقي البلاد، وذلك بالقرب من ساحة انتظار للشاحنات المحملة بالفاكهة، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وانهيار سقف مبنى مدرسي، علاوة على تدمير شاحنة.
ونقلت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن ضابط بالشرطة الباكستانية يدعى عادل ميمن، إنه جاري التحقيق في الانفجار الذى لم يعلن الجهة التى تقف ورائه، موضحا أن الشاحنة التي دمرت جراء التفجير كانت متوقفة في قطعة أرض شاغرة.
جدير بالذكر أن مدينة لاهور - عاصمة محافظة البنجاب - تعتبر إحدى مراكز نفوذ رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف والذي اقيل من منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري لامتلاكه أصولا لم يكشف عنها.
ويشار إلى أن شريف يعتزم زيارة لاهور، بعد غد الأربعاء.
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