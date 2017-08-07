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مقتل وإصابة 11عراقيا في حوادث متفرقة شمال شرقي بغداد

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 11عراقيا في متفرقة شمال شرقي بغداد

09:09 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مقتل وإصابة 11عراقيا في حوادث متفرقة شمال شرقي بغداد

ارشيفية

ديالى(العراق) - (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الاثنين، بأن أربعة عراقيين قتلوا وأصيب سبعة آخرين ،في موجة عنف شهدتها مناطق متفرقة في محافظة ديالي، 57 كيلومترا شمال شرقي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ) – ان "خمسة قذائف هاون سقطت على قرى المخيسة وابو كرمة في ناحية ابي صيدا شمال شرقي بعقوبة مساء اليوم، أسفرت عن مقتل اثنين من النساء واصابة خمسة مدنيين اخرين فضلا عن دمار منزلين بشكل كامل".

وأوضحت "ان عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية تابعة للشرطة الاتحادية في حي الكاطون غربي بعقوبة أدت إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، فيما قتل أحد عناصر الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في قرية ابو حسان في ناحية العبارة شمالي بعقوبة".

وتشهد محافظة ديالى شمال شرقي بغداد اضطرابات أمنية تقود معظمها عناصر داعش.

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