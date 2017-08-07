بالصور - مصراوي يرصد ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر 09:08 م الإثنين 07 أغسطس 2017

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القاهرة - (مصراوي):تصوير – أسامة عبد النبي وفريد قطب:رصدت عدسة "مصراوي"، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، الذي يتفق توقيت وسطه مع توقيت اكتمال بدر شهر ذو القعدة الحالي.وبدأت في الساعة الخامسة و50 دقيقة وثانيتين بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أولى مراحل الخسوف الجزئي للقمر، وتمثل المرحلة الأولى من الخسوف خسوفًا شبه ظلي لا يُرى في هذه المرحلة بمصر، حيث يكون القمر تحت الأفق.وقال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هذا الخسوف هو القمري الثاني والأخير لعام 2017، وأنه سيستغرق بجميع مراحله من بدايته إلى نهايته 5 ساعات ودقيقة واحدة تقريبًا.وأضاف عودة: "سيتم رؤيته في مصر والمنطقة العربية"، مشيرًا إلى أنه يمكن رؤيته أيضًا في أجزاء من جنوب وشرق آسيا وأوروبا وإفريقيا واستراليا ومعظم الطرف الشرقي لأمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسيفيكي والمحيط الهندي وجنوب المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الجنوبية.الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلق بـ3 أجرام هي الشمس والقمر والأرض، حيث يدور القمر حول الأرض بفلك محدد والأرض تدور مع قمرها في فلك محدد حول الشمس، وعندما يمر القمر أمام الشمس فيحجب ضوئها يعرف هذا بكسوف الشمس، ويكون بشير بقرب ولادة الهلال الجديد.فيما يحدث خسوف القمر بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحول الأرض بينهما وتحجب أشعة الشمس عن القمر.

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