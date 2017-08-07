أخبار عاجلة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور - مصراوي يرصد ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - مصراوي يرصد ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر

09:08 م الإثنين 07 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    39d2052bb8.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_8_7_21_8_44_116.jpg

  • عرض 4 صورة

    cf099e21a9.jpg

  • عرض 4 صورة

    4c909d5654.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- رئيس قطاع حماية النيل ينفي فصل جزيرتين بالأقصر

الألبوم التالى

بالصور- رئيس قطاع حماية النيل ينفي فصل جزيرتين بالأقصر

القاهرة - (مصراوي):تصوير – أسامة عبد النبي وفريد قطب:رصدت عدسة "مصراوي"، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر، الذي يتفق توقيت وسطه مع توقيت اكتمال بدر شهر ذو القعدة الحالي.وبدأت في الساعة الخامسة و50 دقيقة وثانيتين بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أولى مراحل الخسوف الجزئي للقمر، وتمثل المرحلة الأولى من الخسوف خسوفًا شبه ظلي لا يُرى في هذه المرحلة بمصر، حيث يكون القمر تحت الأفق.وقال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هذا الخسوف هو القمري الثاني والأخير لعام 2017، وأنه سيستغرق بجميع مراحله من بدايته إلى نهايته 5 ساعات ودقيقة واحدة تقريبًا.وأضاف عودة: "سيتم رؤيته في والمنطقة العربية"، مشيرًا إلى أنه يمكن رؤيته أيضًا في أجزاء من جنوب وشرق آسيا وأوروبا وإفريقيا واستراليا ومعظم الطرف الشرقي لأمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسيفيكي والمحيط الهندي وجنوب المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الجنوبية.الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلق بـ3 أجرام هي الشمس والقمر والأرض، حيث يدور القمر حول الأرض بفلك محدد والأرض تدور مع قمرها في فلك محدد حول الشمس، وعندما يمر القمر أمام الشمس فيحجب ضوئها يعرف هذا بكسوف الشمس، ويكون بشير بقرب ولادة الهلال الجديد.فيما يحدث خسوف القمر بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحول الأرض بينهما وتحجب أشعة الشمس عن القمر.

إعلان

إعلان

210a278c80.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري