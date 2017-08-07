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قمصان: «الوطنية للانتخابات» تجعلنا «كتف بكتف» مع الدول الديمقراطية

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قمصان: «الوطنية للانتخابات» تجعلنا «كتف بكتف» مع الدول الديمقراطية قمصان: «الوطنية للانتخابات» تجعلنا «كتف بكتف» مع الدول الديمقراطية

التحرير

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قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح ، على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، خير دليل على بداية عهد ديمقراطي جديد في .

أضاف قمصان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الإثنين، أن «التصديق يجعل مصر كتف بكتف مع الدولة الديمقراطية، فضلًا على أنه إضافة للحياة السياسية في مصر».

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أشار إلى أن مصر في مرحلة انتقالية وضع فيها الشعب المصري ثقته في القضاة للانتقال من هذه المرحلة، موضحًا أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من 10 قضاة متفرغين بشكل كامل للشئون الانتخابية.

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التحرير

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