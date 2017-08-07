وزيرة الاستثمار لـ مصراوي: ننتظر المزيد من الاستثمارات بعد الموافقة على لائحة القانون

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تنتظر ضخ المزيد من الاستثمارات بمصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد موافقة المجموعة الاقتصاية اليوم، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وأوضحت نصر، أن القانون يساعد على جذب الاستثمارات ويوفر للمستثمرين المناخ الجيد اللازم لهم.​

وأضافت نصر، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الاثنين، أن الخطوات المتابعة بعد الموافقة، العرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ثم رفعه لمجلس الدولة، مضيفه أنه سيكون هناك دعم كبير للقطاع الخاص.

وكان رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قال إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لن تصدر بشكل نهائي إلا بالتوافق والإجماع التام عليها، داعيًا إلى ضرورة التأني حتى تصدر اللائحة بالشكل القانوني السليم.

وقال إسماعيل، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الاثنين، بمقر مجلس الوزراء، إن اللائحة ستخضع لمراجعة نهائية للتأكد من أخذ جميع الملاحظات الواردة عليها في الاعتبار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستحال إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل صدور قرار من رئيس الوزراء بإصدارها".