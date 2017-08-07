«تشريعية البرلمان» تواصل غدًا جلسات الاستماع حول «الإجراءات الجنائية»

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تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، اجتماعًا، لمواصلة جلسات الاستماع حول التعديلات المقترحة علي قانو الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور عدد من رجال القانون، واساتذة الجامعات، علي أن تعقد جلسه ثالثه بعد غداً الأربعاء.

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وكانت اللجنة التشريعية والدستورية، عقدت الأربغاء الماضي، أولي جلسات الحوار الموسع حول الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور عدد من رجال القضاء والنيابة العامة، منهم ممثل النائب العام، المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش القضائى، واللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكرى، والمستشار محمد شرين فوزى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والمستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات المنوفية، والمستشار جابر المراغى، والمستشار فتحى نصير، وعدد من رجال القانون والقضاء.