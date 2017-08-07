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ضبط شقيقين بتهمة خطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط شقيقين بتهمة خطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة

08:26 م الإثنين 07 أغسطس 2017

ضبط شقيقين بتهمة خطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة

ارشيفية

 

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، اليوم الاثنين، القبض على شقيقين بتهمة خطف شخص بمركز البدرشين وإكراهه على توقيع إيصال أمانة؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إخطارًا من أحد الأشخاص يتهم فيه "محمد أ." (30 سنة)، وشقيقه سيد (30 سنة)، بخطفه واحتجازه، وتعذيبه وتصويره عارياً، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بسبب خلافات مالية بينهما.

تم تشكيل فريق برئاسة العقيد محمد حامد، مفتش مباحث البدرشين والعياط، وتمكن من ضبط المتهمين.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

 

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