بالصور- رئيس قطاع حماية النيل ينفي فصل جزيرتين بالأقصر

كتب- أحمد مسعد:

نفى المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فصل جزيرتين بمحافظة الأقصر.

وأكد عز، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه قد تحركت حشائش تتبع الجزء الثالث من جزيرة مائية غير مستغلة بمساحة تقترب من 70 مترًا عند كوبري الأقصر، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لحماية النيل بالمحافظة تعمل على إزالتها في الوقت الحالي.

وأضاف الدكتور حسام الإمام، أن هذه الجزيرة تقع بالقرب من جزيرة العديسات العائمة الواقعة بالكيلو 208 من خزان أسوان جنوب الأقصر.

وأكد الإمام، أن الأمر لا يعدو كونه سوى تحرك حشائش موجودة على الجزر الموسمية طفت بالمياه نتيجة غمر هذه الجزر بالمياه، لافتةً أن جميع الأجهزة المعنية من وزارة الري، ومحافظة الأقصر والمسطحات المائية تدرس أسباب الواقعة.

في هذا السياق، أكدت الوزارة، أن الجزيرة لم يكن عليها سكان، وأن هذا يؤكد ويدعم موقف القانون من تحديد منطقة محظورة يمنع البناء عليها حماية للأرواح والممتلكات، وبالتالي حرص الوزارة على إزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل.

وكانت "شائعة" انتشرت خلال الأيام الماضية، بشأن فصل جزيرتين بمحافظة الأقصر بغرض بيعهما، وهو ما نفته وزارة الري.