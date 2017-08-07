​بالصور- رئيس الوزراء: لائحة قانون الاستثمار لن تصدر إلا بالتوافق التام عليها

كتب- محمد غايات:

أكد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لن تصدر بشكل نهائي إلا بالتوافق والإجماع التام عليها، داعيًا إلى ضرورة التأني حتى تصدر اللائحة بالشكل القانوني السليم.

وقال إسماعيل، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الاثنين، بمقر مجلس الوزراء، إن اللائحة ستخضع لمراجعة نهائية للتأكد من أخذ جميع الملاحظات الواردة عليها في الاعتبار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستحال إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل صدور قرار من رئيس الوزراء بإصدارها".

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قالت إن المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتمعت، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث وافقت على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، ويتم عرضها على بعض المتخصصين والمستشارين بمجلس الوزراء لمراجعة صيغتها النهائية.

وأضافت الوزيرة: "'قانون الاستثمار خطوة مهمة لمشاركة القطاع الخاص، وفي خطة التنمية المستدامة"، لافتةَ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون في 31 مايو 2017، ولابد من صدور اللائحة التنفيذية له قبل مرور 90 يومًا من تاريخ التصديق.

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