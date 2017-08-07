١٢٩ قافلة دعوية غدًا في مساجد أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف في أسيوط، عن ١٢٩ قافلة دعوية موحدة، تقرر أن تنطلق غدًا تحت عنوان "العدالة الاجتماعية كما تصورها الشريعة الإسلامية".