١٢٩ قافلة دعوية غدًا في مساجد أسيوط
١٢٩ قافلة دعوية غدًا في مساجد أسيوط
08:35 م الإثنين 07 أغسطس 2017
الدكتور عبد الناصر نسيم
أسيوط - أسامة صديق:
أعلن الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف في أسيوط، عن ١٢٩ قافلة دعوية موحدة، تقرر أن تنطلق غدًا تحت عنوان "العدالة الاجتماعية كما تصورها الشريعة الإسلامية".
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