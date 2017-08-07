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١٢٩ قافلة دعوية غدًا في مساجد أسيوط

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مصراوي Masrawy

١٢٩ قافلة دعوية غدًا في مساجد أسيوط

08:35 م الإثنين 07 أغسطس 2017

١٢٩ قافلة دعوية غدًا في مساجد أسيوط

الدكتور عبد الناصر نسيم

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف في أسيوط، عن ١٢٩ قافلة دعوية موحدة، تقرر أن تنطلق غدًا تحت عنوان "العدالة الاجتماعية كما تصورها الشريعة الإسلامية".

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