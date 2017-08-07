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نائب برلماني: الجماعات الإرهابية تسعي لتوريط «المغفلين والمتعاطفين»

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نائب برلماني: الجماعات الإرهابية تسعي لتوريط «المغفلين والمتعاطفين» نائب برلماني: الجماعات الإرهابية تسعي لتوريط «المغفلين والمتعاطفين»

التحرير

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قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، إن المجلس القومى لمكافحة الإرهاب سيقوم بمهام بطولية، لأن تغيير الفكر بالتعلم والتلقين والتأهيل أصعب بكثير من التعامل الأمنى، وكذلك سيتعامل المجلس مع ملف مكافحة الإرهاب بكافة جوانبه ليس فقط على المستوى الأمني بل على المستوى الفكري والتعليمي.

وأضاف أن رموز الجماعات الإرهابية يريدون توريط «المغفلين والمتعاطفين معهم» من المخدوعين بشكل مستمر"، قائلا: «ادعو جموع الشعب المصرى بأن يحافظ على الدولة المصرية من خلال الوقوف خلف القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، والجميع لابد أن يقف حائط صد لمواجهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة ومواجهة الإرهابيين ونشر الوعي المجتمعي، ويجب ضرورة إبراز دور رجال القوات المسلحة والشرطة في حربها على الجماعات التكفيرية».

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ولفت إلي أن القوات المسلحة مدرسة الوطنية التى تدافع عن الوطن والمواطنين دون تردد، ولذلك تعمل جماعات الشر والإرهاب للنيل من القوات المسلحة، من أجل هدم الدولة.

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التحرير

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