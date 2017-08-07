رئيس الحكومة الأفغانية: مدير الـ"سي آي إيه" زار أفغانستان في الآونة الأخيرة

كابول - (أ ش أ):

كشف الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله أن مارك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" قام في الآونة الأخيرة بزيارة البلاد لبحث سبل دفع التعاون بين كابول وواشنطن.

وقال عبد الله ـ قبيل افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأفغاني اليوم ، بحسب وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية ـ إن مدير الـ"سي آي إيه" بومبيو التقى بالرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني ومعه شخصيا وأكد التزام الولايات المتحدة باستمرار التعاون مع الحكومة الأفغانية.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تنشغل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصياغة استراتيجية جديدة بشأن أفغانستان.

وتشهد أفغانستان منذ الربيع اضطرابا أمنيا غير مسبوق، حيث بدأت حركة طالبان وتنظيم داعش هجمات دموية ضد العاصمة كابول، كما تبادل التنظيمان الإرهابيان السيطرة لفترات مختلفة على مناطق عدة في شمال وغرب وجنوب البلاد.