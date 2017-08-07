الصين: العقوبات الجديدة ضد بيونج يانج تخدم مساعي نزع السلاح النووى

بكين - (أ ش أ):

أكدت الصين أن العقوبات الجديدة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي ضد بيونج يانج، الأحد، تتماشى مع هدف نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وتعكس الموقف الجماعي لأعضاء المجلس.

وعبر عن هذا المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في تصريح رسمي، الإثنين، تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولى بالإجماع القرار رقم 2371 الذي يقضي بتشديد العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية، وذلك بحظر صادراتها من الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والمأكولات البحرية، ردا على تجربتيها على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات اللتين قامت بإجراءهما خلال الشهر الماضي.

وقال قنغ إنه يتعين عند تنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بالعقوبات تجنب أن يكون لها تأثير سلبي على أوجه النشاطات والتعاون غير المحظورة.

وأوضح أن قرار العقوبات الجديدة يخدم هدف الحفاظ على السلام والإستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة ويساعد على دفع عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة ودعم النظام الدولي لعدم الإنتشار النووي.

وقال إن العقوبات الجديدة تتفق مع روح قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة وتعكس التوافق الجماعي بين أعضاء المجلس.

ونوه بأن القرار يؤكد أيضا على أن العقوبات يجب ألا تؤثر على أنشطة التعاون العادية والتي تتضمن على سبيل المثال مد كوريا الشمالية بالسلع الغذائية والمساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تدعو الدول المعنية الى الحفاظ على ضبط النفس وبذل جهود ايجابية لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية وحل القضية الكورية علي النحو المناسب"، مؤكدا مجددا موقف الصين القائل بأن القضية يجب حلها من خلال الحوار والمفاوضات.

ودعا الأطراف المعنية الى تبني مقترحات الصين بشأن تسوية القضية الكورية، وخاصة مقترحها الخاص بمبادرة "التعليق مقابل التعليق" الذي يدعو الى تعليق كوريا الشمالية لنشاطاتها النووية والصاروخية في مقابل وقف المناورات العسكرية الضخمة من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وكذا المقترح المتعلق بنهج "المسار المزدوج" الذي يهدف الى تحقيق نزع السلاح النووي وإنشاء آلية للسلام في شبه الجزيرة الكورية.