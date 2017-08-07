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نائب العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت

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مصراوي Masrawy

نائب العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت

08:07 م الإثنين 07 أغسطس 2017

نائب العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت

نائب العاهل السعودي يتسلم رسالة من أمير الكويت

جدة - (أ ش أ):
تسلم نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

جاء ذلك خلال استقبال نائب العاهل السعودي، اليوم الإثنين، بقصر السلام بجدة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

حضر اللقاء وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى، ووزير الخارجية عادل الجبير.

كما حضر من الجانب الكويتي، كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.

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