وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الكويتي علاقات التعاون بين البلدين

جدة في- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين الشقيقين والموضوعات المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير في جدة اليوم نظيره الكويتي الذي يزور السعودية يرافقه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

وكان الوفد الكويتي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد وصل إلى جدة في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية عادل الجبير، وسلم رسالة خطية الى نائب العاهل السعودي من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح موجهة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.