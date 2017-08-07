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وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الكويتي علاقات التعاون بين البلدين

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الكويتي علاقات التعاون بين البلدين

08:03 م الإثنين 07 أغسطس 2017

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الكويتي علاقات التعاون بين البلدين

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

جدة في- (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين الشقيقين والموضوعات المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير في جدة اليوم نظيره الكويتي الذي يزور يرافقه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

وكان الوفد الكويتي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد وصل إلى جدة في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه وزير الخارجية عادل الجبير، وسلم رسالة خطية الى نائب العاهل السعودي من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح موجهة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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