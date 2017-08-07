مقتل طفلة إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزل أسرتها بوسط سيناء
مقتل طفلة إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزل أسرتها بوسط سيناء
08:21 م الإثنين 07 أغسطس 2017
ارشيفية
العريش - أشرف سويلم:
قالت مصادر أمنية وطبية في شبه جزيرة سيناء، الاثنين، إن طفلة عمرها ١٠ سنوات قُتلت إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل أسرتها في إحدى قرى وسط سيناء.
وأضافت المصادر أن الطفلة تُدعى عائشة سويلم عطية، وأن ثلاثة أطفال آخرين أصيبوا عندما سقطت القذيفة على المنزل الكائن في قرية الغرقدة التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، والمصابون هم: خديجة سرحان عطية (8 سنوات)، وشقيقتها رحمه (10 سنوات)، وشقيقها كريم (14 عامًا).
تم نقل المصابون إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
جامعة المنصورة ترسل فريقا طبيا لمستشفى العريش العام
-
مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في مشاجرة بين عائلتين في العريش
-
قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفح
-
تجهيز عيادات الرمد في مستشفى العريش العام بأحدث الأجهزة الطبية
إعلان
إعلان