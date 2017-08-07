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مقتل طفلة إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزل أسرتها بوسط سيناء

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مصراوي Masrawy

مقتل طفلة إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزل أسرتها بوسط سيناء

08:21 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مقتل طفلة إثر سقوط قذيفة مجهولة على منزل أسرتها بوسط سيناء

ارشيفية

العريش - أشرف سويلم:

قالت مصادر أمنية وطبية في شبه جزيرة سيناء، الاثنين، إن طفلة عمرها ١٠ سنوات قُتلت إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل أسرتها في إحدى قرى وسط سيناء.

وأضافت المصادر أن الطفلة تُدعى عائشة سويلم عطية، وأن ثلاثة أطفال آخرين أصيبوا عندما سقطت القذيفة على المنزل الكائن في قرية الغرقدة التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، والمصابون هم: خديجة سرحان عطية (8 سنوات)، وشقيقتها رحمه (10 سنوات)، وشقيقها كريم (14 عامًا).

تم نقل المصابون إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

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