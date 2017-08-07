مصرع 3 أطفال اختناقًا داخل سيارة بالوادي الجديد
مصرع 3 أطفال اختناقًا داخل سيارة بالوادي الجديد
08:19 م الإثنين 07 أغسطس 2017
استقبال مستشفي الداخلة المركزي بالوادي الجديد
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
لقي 3 أطفال مصرعهم اختناقًا داخل سيارة ملاكي في مدينة موط بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.
تلقى مدير الأمن اللواء عبد الرحمن شحاته إخطارًا من العميد عصام مهني مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بتسلم مشرحة مستشفى الداخلة العام جثث الأطفال الثلاثة: رحمة محمود حسن (4 سنوات)، وأسماء سالم حماد (8 سنوات)، ومحمد سالم حماد (7 سنوات)، داخل سيارة ملاكي بمدينة موط في مركز الداخلة.
انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد فراج رئيس مباحث مركز الداخلة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الأطفال الثلاثة دخلوا إلى سيارة ملاكي كانت متوقفة أسفل منزل مالكها في منطقة "الحورتية" بمدينة موط، وأنه أثناء لهوهم انغلقت السيارة عليهم ولم يتمكنوا من الخروج، ما تسبب في اختناقهم داخلها، دون علم أحد، نظرًا لأن السيارة كانت مغطاة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لاستكمال التحقيق.
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