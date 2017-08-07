بالأسماء.. أكبر حركة تنقلات بمديرية أمن الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

اعتمد مدير أمن الإسماعيلية، اللواء محمد علي حسين، اليوم الإثنين، حركة داخلية للضباط، هي الأكبر إلى الآن، شملت تعيين العميد عادل صيام مأمورًا لقسم شرطة ثان، ونقل المقدم محمود علي من رئيس مباحث مركز الضواحي إلى مركز شرطة أبو صوير، ونقل المقدم عماد عبد الرؤوف من أبو صوير إلى مركز شرطة القنطرة غرب.

كما تضمنت الحركة نقل المقدم عادل الجزار من معاون مباحث بالمرور إلى رئيس مباحث المرور، ونقل المقدم أحمد شطا من قسم البحث الجنائي إلى رئيس مباحث التل الكبير، ونقل المقدم عبد الرؤوف شاهين من رئيس مباحث القنطرة غرب إلى رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية.

وشملت الحركة أيضًا نقل النقيب محمود مأمون إلى معاون مباحث قسم شرطة أبو صوير، والنقيب عادل فياض إلى معاون مباحث فايد، والنقيب مصطفى جبر إلى مباحث الطرق، والنقيب مهند العزبي إلى مباحث المديرية للأمن والنظام، والنقيب كيرلس منير إلى ضابط بقسم العمليات والمتابعة، والنقيب أحمد عبد الناصر إلى ضابط بالقنطرة غرب، والنقيب عمرو أمير إلى معاون بمركز شرطة الإسماعيلية، والنقيب محمد جاد إلى رئيس مباحث القنطرة شرق، والمقدم خالد شعلان إلى نائب مأمور التل الكبير.

ووفق الحركة، نقل العقيد ياسر يس مأمورًا لقسم شرطة أول، والعميد هشام السبع مأمورًا لمركز شرطة القنطرة شرق، والعقيد عادل صيام مأمورًا لقسم شرطة ثان، والعميد إيهاب عبدالله مديرًا لإدارة شرطة النجدة، والعميد يسري مأمورًا للقصاصين، والعقيد وليد التابعي رئيسًا لقسم شرطة المرافق، والعقيد أحمد عاصم من تأمين مجمع المحاكم إلى مأمور قسم شرطة ثالث، والمقدم صلاح حافظ رئيسًا لتأمين مجمع المحاكم، والعميد محمد لطفي مكاوي مأمورًا لمركز شرطة فايد، والعميد إبراهيم صدقي مأمورًا لقسم شرطة القنطرة غرب.

وأبقى مدير الأمن على المقدم إيهاب صالح رئيسًا لقسم شرطة أول، ومحمد جميل رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثان، ومحمد سليمان رئيسًا لمباحث قسم شرطة ثالث، والمقدم أحمد عبدالله رئيسًا لقسم شرطة فايد.​