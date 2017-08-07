بالأسماء.. حركة تنقلات داخلية بين ضباط الشرطة بالشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

اعتمد مدير أمن الشرقية اللواء رضا طبلية، مساء اليوم الإثنين، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة، والتي شملت ندب الرائد أسامة العطار رئيسًا لمباحث مركز فاقوس، والرائد أحمد غازي رئيسًا لمباحث قسم أول العاشر، والرائد نبيل غيث رئيسًا لمباحث مركز بلبيس، والرائد عبد المنعم علاء رئيسًا لمباحث قسم فاقوس.

وتضمنت الحركة أيضًا ندب الرائد محمد المختار رئيسًا لمباحث قسم فاقوس، والنقيب محمود كمال رئيسًا لمباحث الحسينية، والنقيب أحمد سليم رئيسًا لمباحث أولاد صقر، والنقيب محمد ثروت رئيسًا لمباحث صان الحجر، والنقيب محمد عبد العزيز رئيسًا لمباحث الصالحية، والنقيب مصطفى بليغ رئيسًا لمباحث الإبراهيمية، والنقيب محمد فؤاد رئيسًا لمباحث قسم شرطة مشتول السوق، والنقيب علي عرفة رئيسًا لمباحث مركز شرطة أبوحماد، والمقدم جاسر زايد رئيسًا لفرع الجنوب، والمقدم شريف حمادة رئيسًا لفرع الشمال.

كما تم تجديد الثقة في العقيد ياسر فاروق رئيسًا لفرع الشرق، والعقيد محمد هلال رئيسًا لفرع العاشر من رمضان، والرائد حسين أبو فول رئيسًا لمباحث قسم أول الزقازيق، والرائد عصام عتيق رئيسًا لمباحث قسم ثاني الزقازيق، والرائد أشرف ضيف رئيسًا لمباحث مركز شرطة الزقازيق، والرائد أحمد حسن رئيسًا لمباحث منيا القمح، والرائد إيهاب زهو رئيسًا لمباحث ههيا، والرائد محمد فاضل رئيسًا لمباحث أبوكبير، والرائد إسلام عواد رئيسًا لمباحث قسم ثاني الزقازيق، والرائد أحمد سامي رئيسًا لمباحث كفر صقر، والرائد أحمد جلال رئيسًا لمباحث ديرب نجم.​