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سحر نصر: توافق بشأن "لائحة قانون الاستثمار".. وجاري مراجعة صيغتها النهائية​

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مصراوي Masrawy

سحر نصر: توافق بشأن "لائحة قانون الاستثمار".. وجاري مراجعة صيغتها النهائية​

08:02 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الدكتورة سحر نصر

كتب- محمد غايات:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتمعت، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت "نصر"، في تصريحات صحفية عقب انتهاء المجموعة الآقتصادية بمقر مجلس الوزراء، الاثنين، أنه تم التوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وعرضها على بعض المتخصصين والمستشارين بمجلس الوزراء لمراجعة صيغتها النهائية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأضافت الوزيرة: "'قانون الاستثمار خطوة مهمة لمشاركة القطاع الخاص، وفي خطة التنمية المستدامة"، لافتةَ أن الرئيس عبد الفتاح صدق على القانون في 31 مايو 2017، ولابد من صدور اللائحة التنفيذية له قبل مرور 90 يومًا من تاريخ التصديق.

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مصراوي Masrawy

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