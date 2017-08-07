«الري» توضح حقيقة انفصال 3 جزر في النيل بالأقصر

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أكد بيان رسمي أصدرته وزارة الري، الاثنين، أن أجزاء من الحشائش الجرفية والنسيلة العائمة المتواجدة على الجزر الموسمية، التي تغمر بالمياه في فترة أقصى الاحتياجات، وتقع قبلى جزيرة العديسات الدائمة والواقعة بالكيلو 208 من خزان أسوان، تحركت مع تيار المياه باتجاه كوبرى البغدادى الكيلو 211 وعلق جزء كبير منها بمساحة (30 X 20 م ) بإحدى دعائم الكوبرى داخل المجرى المائى، في حين اخترقت أجزاء صغيرة منها فتحات الكوبرى.

وجاء في بيان وزارة الري أنه تم رفع الأجزاء الصغيرة وجارى رفع الجزء العالق أمام كوبرى البغدادى، والأمر لا يعدو كونه سوى تحرك حشائش موجودة على الجزر الموسمية طفت بالمياه نتيجة غمر هذه الجزر بالمياه، وليس له أي تأثير سلبى على نوعية وجودة المياه، وكان تأثيرها على توقف الملاحة النهرية جزئيا وعلى سبيل الاجراء الاحترازى الذي استمر حتى فجر اليوم، والآن تسير الملاحة بشكل طبيعى.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن جميع الأجهزة المعنية من وزارة الرى ومحافظة الأقصر والمسطحات المائية تحركت لرفع هذه الحشائش العائمة، وتلك الجزيرة لم يكن عليها سكان، وهذا يؤكد ويدعم موقف القانون من تحديد منطقة محظورة يمنع البناء عليها حماية للأرواح والممتلكات، وبالتالى حرص الوزارة على إزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل.

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بدوره، قال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن ما تم تداوله عن انفصال 3 جزر نيلية في الاقصر غير صحيح بالمرة، موضحا انها عبارة عن تجمع كبير للحشائش النيلية العائمة تشكلت بفعل زيادة المنصرف من مياه النيل في موسم أقصى الاحتياجات المائية خلال فصل الصيف.

وأضاف عز، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن حركة الملاحة لم تتوقف إلا ساعتين فقط، فجر أول امس، كما يقوم جهاز الحماية لنهر النيل بتفتيتها وتتبعها حتى لا تتجمع مرة أخرى أو تتسبب في إعاقة حركة الملاحة في نهر النيل.