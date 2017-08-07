تفتيت «الجزيرة المتحركة» بعد اصطدامها بكوبري في الأقصر (صور)

التحرير

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تمكنت الإدارة العامة لحماية النيل بالأقصر، بالاشتراك مع مديرية الري، في تفتيت جزيرة عالقة أسفل كوبري البغدادي في مدينة إسنا بمساحة 50 70 مترا مربعا.

وانفصلت الجزيرة اليوم الاثنين عن ضفة نهر النيل بمنطقة الجبلين التابعة لمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر.

وقال المهندس علي المنوفي رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن إدارة حماية النيل بإسنا دفعت بحفار وضع على متن صندل بحري حتى وصل إلى موقع تعلق الجزيرة وتم تفتيتها إلى جزئين لتحريرها.

وأضاف المنوفي أن الحفار تمكن من نقل الجزيرتين إلى جانبي ضفاف النيل تمهيدًا لنقلها خارج نهر النيل، مؤكدًا عدم تأثر سير حركة الملاحة النهرية أو محطات مياه الشرب.

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ونفى وجود سكان على الجزيرة المتحركة، وعقب: «المساحة التي انفصلت لو كانت مأهولة بالسكان لكانت مصيبة كبرى».

ولفت رئيس قطاع الموارد المائية إلى أن القانون الذي وضع لتحرير محاضر لسكان الجزر أو المناطق القريبة من النيل أنشئ لحماية المواطن وضمان عدم حدوث كوارث في حالة حدوث مثل تلك الظاهرة.

وعن وجود تحذيرات سابقة لدى إدارة حماية المياه عن انفصال الجزيرة، أشار المنوفى إلى أن انتشار الجزر شيء طبيعى لتكونها من طبيعة حركة سير المياه ووجود بعض المنحنيات في نهر النيل، منوها إلى أن هناك جهات بحثية متخصصة تتعامل مع تلك النوعية من الجزر، ومن خلال دراساتها يتم إنشاء محميات أو رؤوس حجرية أو تكاسي في بعض المناطق لعدم انفصالها عن البر.