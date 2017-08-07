هيكل: السفارة الأمريكية اعترفت بعدم دقة بيانات تحذير زيارة مصر

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قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن السفارة الأمريكية اعتادت أن تُصدر بيانات تحذيرية لرعاياها من زيارة مصر، باعتبار أنها دولة غير آمنة، حيث أصبح ذلك الإجراء وكأنه يصدر بصفة دورية كل 6 أشهر، لافتًا إلى أن البرلمان قدّم للكونجرس الأمريكي خطابا أعرب فيه عن رفضه لذلك.

أضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن القائم بأعمال السفير الأمريكي طلب الجلوس مع مجموعة من الموقعين على الخطاب، وتم ذلك اليوم الإثنين، معقبًا: «واجهناه بكل صراحة وقوة، وأكدنا له أن البيان غير منضبط، ومن جانبه أوضح أن الإدارة الأمريكية لم تقصد ذلك، واعترف بعدم دقة البيانات التحذيرية».