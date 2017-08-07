أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

هيكل: السفارة الأمريكية اعترفت بعدم دقة بيانات تحذير زيارة مصر

Google+ Print
هيكل: السفارة الأمريكية اعترفت بعدم دقة بيانات تحذير زيارة مصر هيكل: السفارة الأمريكية اعترفت بعدم دقة بيانات تحذير زيارة مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن السفارة الأمريكية اعتادت أن تُصدر بيانات تحذيرية لرعاياها من زيارة ، باعتبار أنها دولة غير آمنة، حيث أصبح ذلك الإجراء وكأنه يصدر بصفة دورية كل 6 أشهر، لافتًا إلى أن البرلمان قدّم للكونجرس الأمريكي خطابا أعرب فيه عن رفضه لذلك.

أضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن القائم بأعمال السفير الأمريكي طلب الجلوس مع مجموعة من الموقعين على الخطاب، وتم ذلك اليوم الإثنين، معقبًا: «واجهناه بكل صراحة وقوة، وأكدنا له أن البيان غير منضبط، ومن جانبه أوضح أن الإدارة الأمريكية لم تقصد ذلك، واعترف بعدم دقة البيانات التحذيرية».

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري