وزير البترول الأسبق: حقل «ظهر» يوفر على مصر نصف مليار دولار شهريا

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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، مساء الإثنين، إن الاكتشافات الجديدة تؤكد عودة القطاع مرة أخرى بعد فترة صعبة للغاية، لافتًا إلى أنه ما بين 2009 حتى 2013، لم تسجل اكتشافات كبيرة على خريطة الإنتاج، ما أدى إلى حدوث أزمة حقيقية في إمدادت الطاقة بمصر، منذ عام 2012، والتي سببت فجوة كبيرة أدت إلى أزمات شعر بها الجميع.

أضاف كمال، خلال حواره ببرنامج «أسواق وأعمال»، عبر فضائية «أون لايف»، أن أزمة إمدادت الطاقة استمرت حتى منتصف 2015، حتى بدأت الانفراجة، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة شهد انخفاض تدريجي في معدلات الإنتاج، حيث أنه عام 2008 - 2009 كان يتم إنتاج أكثر من مليون طن برميل يوميًا، ما يعادل 81 مليون طن إنتاج في العام الواحد، إلا أن هذا المعدل أخذ في النزول حتى وصل في عام 2015 - 2016 إلى 75 مليون طن.

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أكد وزير البترول الأسبق، أن «المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر ستُوفر من فاتورة استيراد الغاز نصف مليار دولار شهريًا، أي ستوفر 9 مليار جنيه للموازنة العامة شهريًا».