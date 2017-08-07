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لأول مرة.. إنهاء خصومة ثأرية في الغربية بتقديم الكفن (صور)

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كتب – محمد عباس

 

أنهى كبار عائلات ومشايخ قرية شونى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية خصومة ثأرية بين عائلتى أبو إسماعيل بقرية شونى والهنداوى بقرية كفر الأشقر التابعة لمركز كفر الزيات.

وشهد عدد من أهالي القريتين مراسم حمل الكفن وسط سرادق عزاء كبير.

وتعود أحداث الواقعة عندما أصاب محمد موسى الهنداوى 45 عامًا من قرية كفر الأشقر، محمد شعبان أبو إسماعيل 25 عامًا ميكانيكى بقرية شونى، بطلق نارى عن طريق الخطأ في أثناء فرح شقيق الأول، باستخدام السلاح الميرى خاص بمندوب شرطة وأحد أقاربه، ما أودى به قتيلا فى الحال.

وكان القتيل متزوجًا منذ حوالى 8 أشهر، وفى انتظار قدوم مولوده الأول، وتدخل العميد سمير محمد قحيف أحد كبار العائلات، وعادل عبدالرحمن أحد القيادات الشعبية لإنهاء الأزمة واتفق الطرفان من الأهالي على دفع الدية وإقامة سرادق لتقديم أهالي الجاني الكفن.

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وفرضت الأجهزة الأمنية بالمحافظة كردونا أمنيا حول السرادق الذى أقيم بمنطقة السوق بقرية شونى، كما دفعت بمدرعات الشرطة وقوات الأمن المركزى، تحت إشراف اللواء نصر الله سكر مساعد مدير الأمن، وسط حضور الآلاف من أهالى القريتين.

وحضر المراسم الدكتور عبدالمنعم شهاب عضو مجلس النواب، والمهندس فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا، العميد محمد السروجى مأمور مركز شرطة طنطا، والعقيد وليد الصواف مفتش المباحث.

وتعد واقعة تقديم الكفن الأولى من نوعها فى هذه المنطقة وأجوارها أسوة بصعيد .

 

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