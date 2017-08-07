البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الكأس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه المرشحة لخوض مباراة سموحة والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في نصف نهائي كأس مصر.

وجائت القائمة كالأتي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم.

شاهد أيضا

في خط الدفاع: باسم علي، محمد هاني، صبري رحيل، حسين السيد، علي معلول، رامي ربيعة، محمد نجيب.

في خط الوسط: حسام غالي، حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودي، أكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعة، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان.

في خط الهجوم: جونيور أجاي، عمرو جمال، عماد متعب.