مران الأهلي| غياب إسلام محارب.. وعودة «حمودي وعبد المنعم»

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انتظم الثنائي أحمد عادل عبد المنعم وأحمد حمودي ،لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي، الذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان حارس الأهلي قد تعرض لحالة إغماء، بمران الأمس بعد اصطدامه بزميله عمرو جمال، في تقسيمة الفريق، والتي خرج على اثرها الأول برفقة خالد محمود، طبيب الفريق، كما غاب حمودي عن المران الجماعي للأهلي أمس بعد شعوره بإجهاد فى العضلة الضامة.

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وشهد مران اليوم تغيب إسلام محارب، لاعب الفريق، عن المران الجماعي، ويغيب «محارب» عن مباراة سموحة، في نصف نهائي الكأس، بسبب عدم مشاركة اللاعبين الجدد ببطولة الكأس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة فى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والمقرر اقامتها بعد غدًا الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.