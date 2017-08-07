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القبض على مديري 7 شركات سياحية بتهمة النصب على راغبي أداء الحج

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مصراوي Masrawy

القبض على مديري 7 شركات سياحية بتهمة النصب على راغبي أداء الحج

08:08 م الإثنين 07 أغسطس 2017

القبض على مديري 7 شركات سياحية بتهمة النصب على راغبي أداء الحج

كتب – فتحي سليمان:

ألقت شرطة السياحة والآثار القبض على 7 مديري شركات سياحية، بتهمة النصب على راغبي أداء مناسك الحج وراغبي السفر لقضاء إجازتهم.

وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت إلى اللواء هشام قدري مدير مباحث السياحة والآثار، تُفيد بأن الشركات التي يديرها المقبوض عليهم غير مرخص لها بالعمل من وزارة السياحة ومُحرر ضدها محاضر تتهم بالنصب.

وأمر اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، مباحث الشركات بضبط مديري تلك الشركات واتخاذ الإجراءات.

وتم ضبط المتهمين وهم "أحمد م."، "محمد أ. م."، "تامر م. أ."، "أحمد م. ع."، "مصطفى أ. ع."، "عمرو م. ع."، "وحيد م."، و"أحمد ح.".

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