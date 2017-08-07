القبض على مديري 7 شركات سياحية بتهمة النصب على راغبي أداء الحج
القبض على مديري 7 شركات سياحية بتهمة النصب على راغبي أداء الحج
08:08 م الإثنين 07 أغسطس 2017
كتب – فتحي سليمان:
ألقت شرطة السياحة والآثار القبض على 7 مديري شركات سياحية، بتهمة النصب على راغبي أداء مناسك الحج وراغبي السفر لقضاء إجازتهم.
وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت إلى اللواء هشام قدري مدير مباحث السياحة والآثار، تُفيد بأن الشركات التي يديرها المقبوض عليهم غير مرخص لها بالعمل من وزارة السياحة ومُحرر ضدها محاضر تتهم بالنصب.
وأمر اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، مباحث الشركات بضبط مديري تلك الشركات واتخاذ الإجراءات.
وتم ضبط المتهمين وهم "أحمد م."، "محمد أ. م."، "تامر م. أ."، "أحمد م. ع."، "مصطفى أ. ع."، "عمرو م. ع."، "وحيد م."، و"أحمد ح.".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط 11 قضية "تحرش" بوسائل النقل
-
الضابط المتهم بقتل ربة منزل في "خطوبة" بالمطرية: "ناس تانية كانت بتضرب
-
ضبط 5 أشخاص اختطفوا طفلاً وطلبوا فدية مليون جنيه بالمعادي
-
مصرع شخص وإصابة زوجته إثر حادث مروري أعلى كوبري عرابي
إعلان
إعلان