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أردوغان يعلن نيته تحويل تركيا إلى دولة أكثر تقدما من ألمانيا

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مصراوي Masrawy

أردوغان يعلن نيته تحويل تركيا إلى دولة أكثر تقدما من ألمانيا

07:41 م الإثنين 07 أغسطس 2017

أردوغان يعلن نيته تحويل تركيا إلى دولة أكثر تقدما من ألمانيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ)
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتزامه تحويل بلاده إلى دولة أكثر تقدما من ألمانيا.

وخلال ندوة انتخابية لحزبه العدالة والتنمية في مدينة ريزه الواقعة على البحر الأسود، قال أردوغان اليوم الاثنين:" عندما يعود مواطنيَّ وأشقائي الموجودون حاليا في الخارج، إلى تركيا" سيقولون: ما هي ألمانيا؟، وسيقولون إن بلادنا تجاوزتها".

ووعد الرئيس التركي بأن تكون تركيا دولة حديثة مدنية غير تابعة، ولفت إلى أنه على الجميع أن يتعاون من أجل هذه الدولة في مجالات التعليم والصحة والعدالة والأمن والشفافية والطاقة.

واتهم أردوغان ألمانيا مجددا بمنح الحماية لإرهابيين أتراك بدلا من تسليم هؤلاء إلى تركيا.

وأضاف أردوغان أن ألمانيا تطالب في الوقت نفسه بالإفراج عن "إرهابيين" ألمان محبوسين في تركيا، وذلك في إشارة إلى الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر والمترجمة والصحفية الألمانية ميسالي تولو كورلو والمراسل الصحفي الألماني دينيز يوجيل مراسل صحيفة "دي فيلت"، والمودعين قيد الحبس الاحتياطي لاتهامات تتعلق بالإرهاب.

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