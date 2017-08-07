مهرجان أسوان لسينما المرأة يهدى دورته الثانية للمناضلة جميلة بوحريد

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن اختيار المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد لتكون ضيفة شرف الدورة الثانية للمهرجان، والتي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، فضلاً عن إهداء الدورة إليها لتصبح الدورة الثانية باسم جميلة بوحيرد.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، إنه التقى السيدة جميلة بوحيرد في منزلها بالعاصمة الجزائرية، ووجه لها الدعوة لحضور المهرجان ووافقت عليها، مشددةً على حبها الكبير لمصر وشعبها، وأعربت عن اعتزازها بالدعم الذي قدمته مصر لثورة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، كما رحبت بلقاء سيدات أسوان، خاصة أنها لم تزر أسوان من قبل.

وأكد أبو العلا أن اختيار جميلة بوحريد لتكون ضيفة شرف وإهداء الدورة الثانية من المهرجان إليها، يرجع إلى أنها رمز لنضال المرأة العربية من أجل الحرية، فضلاً عن المكانة الكبيرة التي تحتلها في قلوب الشعب المصري والعربي.

وأشار إلى أن إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تعبر عن شكرها الكبير لموقف المناضلة الجزائرية والرمز العربي الكبير السيدة جميلة بوحريد، وقبولها الدعوة للقاء سيدات أسوان خلال فترة المهرجان.

يذكر أن السينما المصرية قدمت سنة 1958 فيلمًا عن جميلة بوحريد بطولة ماجدة، وزهرة العلا، وأحمد مظهر، وإخراج يوسف شاهين.​

