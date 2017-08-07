مبعوث أمير الكويت يصل القاهرة لتسليم رسالة للرئيس السيسي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، الشيخ صباح الخالد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، ومبعوث أمير الكويت، على رأس وفد رفيع في زيارة سريعة للبلاد، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتسليم رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ثم يغادر إلى الإمارات تليها سلطنة عمان.

وقالت مصادر أمنية بالمطار إن الوفد الكويتي الذي يضم مبعوث أمير دولة الكويت، والشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، وصل القاهرة على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار.

وكان في استقبالهم عدد من أعضاء السفارة الكويتية بالقاهرة.

يلتقي الوفد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يبحث جهود الوساطة الكويتية بشأن أزمة قطر، أخر التطورات على صعيد التواصل مع الدوحة، في إطار موقف دول الرباعي العربي: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، من تورط قطر في دعم الإرهاب وتهديد أمن المنطقة العربية.