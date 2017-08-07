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الآثار: قلعة قايتباي آمنة

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مصراوي Masrawy

الآثار: قلعة قايتباي آمنة

07:37 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الآثار: قلعة قايتباي آمنة

قلعة قايتباي

كتبت- نسمة فرج:

أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن حالة قلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية آمنة من الناحية الإنشائية والمعمارية، وقد بدأت الدراسة العلمية لصخرة الأساس (الصخرة الأم) للقلعة منذ عامين بحيث شملت في مرحلتها الأولى مسح لصحن القلعة باستخدام الرادار الأرضي والليزر ثنائي الأبعاد.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بعدة معاينات للقلعة وصخرة الأساس الممتدة حتى حدود النادي اليوناني وكورنيش القلعة، و ذلك بالتعاون مع مركز هندسة الآثار والبيئة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأوضح المهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات- حسب البيان الصادر، اليوم الاثنين، أن آخر معاينات صخرة الأساس قد تمت في شهر يوليو 2017 بمشاركة الدكتور محمد الذهبي المهندس محمد حمص من مركز هندسة الآثار والبيئة بجامعة القاهرة، بحيث تقرر استكمال الدراسات الجيوفيزقية لصخرة الأساس عن طريق استخدام تقنيات متخصصة لرصد التكهفات والفجوات في حالة وجودها، وذلك باستخدام تقنيات الرادار والمغناطيسية والجلسات الكهربية للحصول على نتيجة تقييمية شاملة لحالة صخرة الأساس المركبة من الحجر الجيري الرملي.

كما سيتم دراسة حركة الأمواج وتأثيراتها على الصخرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ تقنية صد لتلك الموجات، حسبما تشير نتائج المسح الجيوفيزيائي.

هذا وقد قامت وزارة الآثار مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الري ممثلة في هيئة حماية الشواطئ في دراسة مشروع حماية دائمة حول القلعة ومحيطها الذي يمثل أجزاء من صخرة الأساس.

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مصراوي Masrawy

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