تحديد هوية المتهم الثالث في محاولة سرقة تمثال إيزيس من متحف النوبة بأسوان

أسوان - أ ش أ:

حدد رجال شرطة السياحة والآثار بأسوان هوية المتهم الثالث في محاولة سرقة تمثال إيزيس من متحف النوبة بأسوان التي وقعت الشهر الماضي، بعد أن اشترك مع اثنين آخرين من العاملين بالمتحف في محاولة سرقة التمثال من قاعة العرض وتمكن من الهرب.

كانت الجهود الأمنية لشرطة السياحة والآثار، تحت إشراف مفتش مباحث السياحة والآثار بأسوان العميد خالد العيسوي، قد توصلت إلى تحديد هوية المتهم الثالث الذي كان مجهول المصدر، حيث تبين أنه يدعى "محمد ح. ق." (38 سنة) مقيم بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وأمر مدير مباحث السياحة والآثار اللواء هشام قدري بسرعة تعقب المتهم الهارب وضبطه.

تعود أحداث الواقعة إلى 21 يوليو الماضي، عندما قام ثلاثة أشخاص، من بينهم موظفان بمتحف النوبة أحدهما سيدة تدعى "نانسي" (34 سنة) موظفة بشؤون العاملين ما زالت هاربة وآخر يدعى "محمد ع. خ." (43 سنة) موظف بإحدى قاعات العرض بالمتحف تم ضبطه، بمحاولة السرقة والاستيلاء على تمثال أثري لإيزيس بقاعة العرض المتحفي.

وكشفت التحريات أن الواقعة حدثت عندما دخل الثلاثة أشخاص إلى القاعة، مستغلين وجود نسخة احتياطية من مفتاح القاعة، حيث اختبأوا حتى وقت انتهاء الفترة الصباحية، وتسللوا إلى الطابق السفلي، وحاولوا سرقة تمثال إيزيس الأثري، بمحاولة كسر الزجاج المحيط بالتمثال، بعد أن أزالوا مادة السيليكون المغطى بها الزجاج، وأثناء محاولة السرقة، دخل عمال الصيانة إلى المتحف، ما أدى إلى ارتباك السارقين وخروجهم من القاعة قبل انكشاف أمرهم.

وعقب تقنين الإجراءات وفحص الكاميرات، توصل ضباط شرطة السياحة والآثار بأسوان، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لإدارة شرطة السياحة والآثار اللواء طه البيومي، إلى مرتكبي الواقعة، وتم ضبط أحد المتهمين، فيما تكثف شرطة السياحة والآثار جهودها لضبط المتهمين الآخرين.​