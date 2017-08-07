صرف إعانات مالية لأسر 3 أشخاص لقوا مصرعهم داخل بئر صرف بسوهاج

سوهاج - أ ش أ:

قرر محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم صرف إعانات مالية عاجلة لأسر المواطنين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم خنقًا داخل بئر للصرف الصحي بدائرة مركز العسيرات.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الاثنين - إنه سيتم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرتي اثنين متزوجين من المتوفين كانا يعولان أطفالًا ، بينما سيتم صرف مبلغ ألفي جنيه لأسرة المتوفي الثالث، مشيرًا إلى أنه كلف الوحدة المحلية بمركز العسيرات والتضامن الاجتماعي بالتواصل والانتقال إلى أهالي المتوفين وتقديم الدعم المادي والعيني لهم وتلبية مطالبهم.

كانت قرية "أولاد حمزة" بمركز العسيرات شهدت ، أمس الأول ، اختناق 3 أشخاص داخل بئر صرف صحي بالقرية ، وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء تواجدهم داخل البئر لتطهيره أصيبوا بحالة اختناق ولقوا مصرعهم جميعًا، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثث.​