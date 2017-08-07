جريمة في وسط البلد| 5 طعنات لسيدة جمعت بين زوجين

كتب – فتحي سليمان:

تلقت سيدة 5 طعنات من زوجها في شارع الجمهورية بوسط البلد، منذ قليل، وتم نقلها إلى مستشفى أحمد ماهر لتلقي العلاج.

وألقى رجال مباحث عابدين القبض على المتهم ويدعى "هشام م." (مسجل خطر)، ومقيم بالزاوية الحمراء، ونُقلت المصابة وتدعى "بسمة م." إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن المتهم اعترف بأنه تتبع المجني عليها في شارع الجمهورية وسط القاهرة وسدد لها طعنات في أنحاء متفرقة بجسدها بقصد التخلص منها.

وكشفت التحريات المبدئية حول الواقعة أن المتهم والمجني عليها تربطهما علاقة غير شرعية منذ فترة وحينما طلب منها الزواج رفضت بحجة صرف معاش والدها، وأخبرته موافقتها على الارتباط به عرفياً.

وأوضحت التحريات أن المتهم والمجني عليها تزوجا عرفياً إلا أنه علم منذ 5 أيام بأنها في عِصمة غيره رسمياً (متزوجة من آخر)، وظلت تراوغه في اللقاءات المُحرمة، ما أثار غضبه وقرر الانتقام منها فتربص بها، وراقبها حتى استغل فرصة سيرها بمفردها بشارع الجمهورية، وسدد لها 5 طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته.

وتابع المصدر بالقول "المتهم ترك المجني عليها غارقة في دمائها وسط ذعر ورعب الأهالي وفر هاربًا غير أن الأهالي تمكنوا من ضبطه واقتادته دورية أمنية إلى قسم الشرطة".

تحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.