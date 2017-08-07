الجندي عن عمليات التجميل: بيشدوا في وشهم زي فردة الشراب (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن «أغلب أهل اللهو والمجون، يصلون إلى مرحلة العجز قبل الآوان، بسبب انهاك الجسد في المحرمات ليل نهار».

أضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «DMC»، مساء الإثنين، أن «سيبكم من المكياج والميكاب والتجميل والنفخ والشفطّ، كل الكلام ده مش بيقاوم عوامل تغيير الزمن».

شاهد أيضا

تابع: «الناس دول من كتر الشدّ والنفخ بيفقدوا الإحساس والتعبير، لا تعرف لهم ضحك أو حزن، أصلهم قعدوا يشدّوا في وشهم زي فردة الشراب لحد ما يتحولوا، كل ذلك لأنهم عبثوا بخلقة الله، وأهانوا الوجه والجسد».