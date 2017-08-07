رسوب 11% في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في البحيرة

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اعتمدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان الدور الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 89,86%، كما اعتمدت نتيجة امتحان الدور الثانى للقسم المهنى بالشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 86.49%.

من جانبه، قال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للدور الثانى فى الإعدادية العامة بلغ 29988 طالبا وطالبة حضر منهم 26952، ونجح 24218 طالبا وطالبة، لتصل نسبة النجاح الإجمالية للدورين الأول والثانى إلى 94,48%.

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كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين إلى الدور الثانى فى القسم المهنى 2109 طلاب حضر منهم 1628 طالبا ونجح 1408 طلاب لتصل النسبة الإجمالية للدورين الأول والثانى بالقسم المهنى إلى97,41%.