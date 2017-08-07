أهالي الزمالك: سنلجأ للمحاكم الدولية ضد «محطة المترو» (فيديو)

التحرير

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أثارت تصريحات الشركه المصرية الفرنسية لمشروعات مترو الأنفاق، بشأن استمرار العمل في الخط الرابع للمترو، كما هو متفق عليه، غضب سكان منطقة الزمالك، الرافضين لإنشاء محطة في الحي الشهير.

وتقول ميادة منير، إحدى سكان شارع أحمد حشمت بالزمالك، إن أعمال تنفيذ محطة المترو بالحي، تسببت في مخاطر كبيرة للحي، موضحة أن منفذي المشروع، أغلقوا أجزاء من الطرق، تركوا ممرات بمساحات صغيرة، لا تسمح بمرور سيارات الإطفاء والإسعاف، منوهة بوقوع حريقين خلال الأسبوع الماضي، ولم تتمكن سيارات الإطفاء من الوصول لموقعيهما.

وأضافت، لـ"التحرير"، أنهم عرضوا مشروعًا بديلًا على الحكومة، يتمثل في إقامة محطة على سطح الأرض، لكن الحكومة أصرت على تنفيذ مخططها الحالي، دون مراعاة للمخاطر التي يسببها، مثل الاختناقات المرورية وغلق مجموعة من المحال ومداخل العمارات والجراجات الخاصة، وكذلك تم نزع ملكية أجزاء من العقارات والمدارس.

ونفت صحة التصريحات الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بأن الخطة المرورية الموضوعة لحي الزمالك نجحت، منوهة بأنها تتسبب في الكثير من الأضرار، رغم أنها تنفذ في وقت الإجازة الصيفية للمدارس والجامعات، وأكثر من 40 % من السكان مسافرون، ونوهت بأنه حال تصميم الشركة على "الإضرار بالعقارات والأرواح"، سيلجأون إلى المحاكم الدولية.

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ووجهت الدكتورة مها الطرابيشي، إحدى سكان شارع البرازيل بالزمالك، تساؤل لرئيس هيئة مترو ووزير النقل، قائلة: "لماذا الإصرار على الاختيار الخاطئ لعمل محطة ومسار لمترو الأنفاق في أضيق شوارع الزمالك، وهي البرازيل وإسماعيل محمد وأحمد حشمت؟"، متابعة: "هذه الشوارع بها العديد من السفارات الأجنبية والعربية لدول البحرين والجزائر وإسبانيا والبرازيل، وبها 18 مبنى أثري مصنف من وزارة الآثار".

وتابعت، في تصريحات لـ"التحرير"، "هناك بدائل لعمل محطة مترو الأنفاق خارج حدود جزيرة الزمالك، كما أن هناك محطة الأوبرا القريبة من الحي"، منوهة بأن المحطة ستكلف الدولة 48 مليار جنيه، ولفتت إلى تحذيرات مهندسين من خطورة الحفر في تربة الزمالك، وهم: "علي خليل ومحسن بليغ وعلي رأفت".

وأضافت أن الشركة الفرنسية أكدت اتخاذ الحذر والدقة لعدم الإضرار بالسكان، ما يعني أن هناك خطورة في عملية التنفيذ والحفر، معقبة: "في حالة التصميم ندرس بعد الاتفاق مع السكان اللجوء إلى المحاكم الدولية حفاظا على الممتلكات والأرواح، وسيتم طلب تعويضات لضحايا هذا المشروع".