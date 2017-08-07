ننشر تفاصيل حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية

التحرير

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اعتمد اللواء محمد علي شحاتة مدير أمن الإسماعيلية حركة التنقلات الداخلية للضباط اليوم الاثنين.

وذكر مصدر أمني لـ"التحرير" أن حركة التنقلات شملت تعيين العميد عادل صيام مأمورًا لقسم شرطة ثاني الإسماعيلية ونقل المقدم محمود علي من رئيس مباحث المركز إلى مركز شرطة أبوصوير، ونقل المقدم عماد عبدالرؤوف من أبو صوير إلى مركز شرطة القنطرة غرب، ونقل المقدم عادل الجزار من معاون بالمرور إلى رئيس مباحث المرور، ونقل المقدم أحمد شطا من البحث الجنائي إلى رئيس مباحث التل الكبير، ونقل المقدم عبدالرؤوف شاهين من رئيس مباحث القنطرة غرب إلى رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية.

واعتمد مدير الأمن أيضًا قرار نقل النقيب محمود مأمون ليكون معاون مباحث قسم شرطة أبو صوير، والنقيب عادل فياض ليكون معاون مباحث فايد، والنقيب مصطفى جبر لمباحث الطرق، والنقيب مهند العزبي لمباحث المديرية للأمن والنظام، والنقيب كيرلس منير لضابط بقسم العمليات والمتابعة، والنقيب أحمد عبد الناصر ضابط باالقنطرة غرب، والنقيب عمرو أمير معاون لمركز شرطة الإسماعيلية، والنقيب محمد جاد رئيس لمباحث القنطرة شرق، والمقدم خالد شعلان لنائب مأمور التل الكبير، والعقيد ياسر ياسين مأمورًا لقسم شرطة أول.

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وتم نقل العميد هشام السبع ليكون مأمور مركز شرطة القنطرة شرق والعقيد عادل صيام ليكون مأمور قسم شرطة ثاني، والعميد إيهاب عبدالله مديرا لإدارة شرطة النجدة، والعميد يسري مأمورا لقسم القصاصين، والعقيد وليد التابعي رئيسا لقسم شرطة المرافق، والعقيد أحمد عاصم من تأمين مجمع المحاكم إلى مأمور قسم شرطة ثالث، والمقدم صلاح حافظ رئيسًا لتأمين مجمع المحاكم، والعميد محمد لطفي مكاوي مأمورًا لمركز شرطة فايد، والعميد إبراهيم صدقي مأمورًا لقسم شرطة القنطرة غرب.

كما اعتمد مدير الأمن قرارًا باستمرار المقدم إيهاب صالح رئيسًا لقسم شرطة أول، ومحمد جميل رئيس مباحث لقسم شرطة ثان، ومحمد سليمان رئيسا لمباحث قسم شرطة ثالث، والمقدم أحمد عبدالله رئيسًا لقسم شرطة فايد.