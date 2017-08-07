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العاهل السعودي يبحث مع البشير في المغرب العلاقات الثنائية

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي يبحث مع البشير في المغرب العلاقات الثنائية

06:56 م الإثنين 07 أغسطس 2017

العاهل السعودي يبحث مع البشير في المغرب العلاقات الثنائية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرياض - (د ب أ)
عقد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، حيث استعرضا خلاله العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن الملك سلمان والبشر استعرضا، خلال اللقاء، العلاقات بين البلدين إضافة إلى "تبادل الأحاديث الأخوية".

وتعد هذه الزيارة الثالثة لعمر البشير في أقل من عام للمغرب والثانية، التي يلتقي خلالها الملك سلمان، بعد أن أستقبله العاهل السعودي في يوليو من عام 2016 في مقر إقامته في طنجة في حين دعي عمر البشير إلى زيارة المغرب للمشاركة في قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2016 في مراكش.

وكثيرا ما يتحول مقر إقامة الملك سلمان، في عطلته الصيفية في طنجة، إلى اجتماعات ولقاءات دبلوماسية حيث التقى العاهل السعودي العام الماضي، في نفس الفترة في طنجة، عددا من الزعماء والقادة العرب، من بينهم أمير قطر وملك الأردن وكذلك الرئيس السوداني.

ويشير التقرير إلى أن زيارة البشير للمغرب واجهت هذه المرة معارضة وتنديدا كبيرا من منظمات المجتمع المدني، بسبب توجيه مذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني.

ولا يخشى البشير من تأثير مذكرتي التوقيف على زيارته للمغرب، بما ان المملكة المغربية لا تعد عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك فالسلطات المغربية ليست ملزمة باعتقال عمر البشير، وهو ما يفسر جزئيا الزيارات المنتظمة للرئيس السوداني إلى المغرب.

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